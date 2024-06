Sommer, Sonne, Solidarität: Das war das VinziFest’l 2024 am Sonntag

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 18:26 / ©VinziWerke

Gemeinsam veranstaltet von den VinziWerken und der Pfarre Graz St. Vinzenz, stand das Fest unter dem Motto „Setz‘ di her do neben mir“, das Menschen jeden Alters und Hintergrunds zusammenbringen sollte. Trotz eines etwas kleineren Rahmens wurden insgesamt 450 Gäste begrüßt und es konnten 3.500 Euro an Spenden für verschiedene wohltätige Zwecke gesammelt werden.

VinziFest’l 2024 wurde verstorbenen Pfarrer Pucher gewidmet

Nach einer pandemiebedingten Pause im letzten Jahr war die Rückkehr des VinziFest’ls ein besonderes Anliegen, besonders im Gedenken an den verstorbenen Gründer Pfarrer Wolfgang Pucher. Pater Bernhard Pesendorfer, Pfarrer der Pfarre Graz St. Vinzenz, betonte die Bedeutung, den ursprünglichen Gedanken des Festes fortzuführen und dabei die Gemeinschaft zu stärken.

©VinziWerke ©VinziWerke ©VinziWerke | Thomas Ferk, Martina Schröck, Amrita Böker, Pater Bernhard Pesendorfer (v.l.) ©VinziWerke | VinziWerke-Obmann Thomas Ferk, Stv.in Martina Schröck (re.), Koordinatorin Amrita Böker (Mi.) ©VinziWerke

Werner Ranacher führte durch vielseitiges Musikprogramm

Moderiert von ORF-Moderator Werner Ranacher, bot das Fest ein abwechslungsreiches Programm mit Auftritten von Künstlern wie Rosenholz, Original Union Bar, PULSE, der Familie Zangger und Tänzerin Chiara Schreiner. Musikalisch reichte das Spektrum von Volksmusik über Pop und Rock bis zu jazzigen Klängen, begleitet von Pater Bernhard Pesendorfer selbst am Mikrofon. Amrita Böker, Koordinatorin der VinziWerke Österreich, dankte den Gästen für ihre großzügigen Spenden und betonte die Bedeutung der Unterstützung für die Einrichtungen der VinziWerke. Das VinziFest’l 2024 war somit nicht nur eine Feier des Miteinanders, sondern auch ein wichtiger Beitrag für soziale Projekte.