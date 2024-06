Stromausfall in Wien – zwei Bezirke betroffen

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 18:57 / ©pixabay.com

In zwei Wiener Bezirke kommt es derzeit zu Unterbrechungen der Stromversorgung, wie die Wiener Netze auf ihrer Homepage mitteilen. Betroffene Gebiete sind unter anderem in die Bezirke Favoriten (10.) und Maria Lanzendorf, sowie Floridsdorf (21.). Es wird darauf hingewiesen, dass auch in angrenzenden Gebieten mit Ausfällen zu rechnen ist.

„Die meisten Störungen werden in rund 90 Minuten behoben“

„Unsere Mitarbeiter*innen arbeiten bereits an der Behebung der Versorgungsunterbrechung. Die meisten Störungen werden in rund 90 Minuten behoben“, heißt es seitens der Wiener Netze.