Unfall am Südring: LKW-Lenker kracht in Auto eines 17-Jährigen

„Ein 32 Jahre alter LKW-Lenker aus Klagenfurt kam am Montagnachmittag, auf dem Südring in Klagenfurt zu weit nach links und stieß in den entgegenkommenden PKW eines 17-Jährigen aus dem Bezirk Villach-Land“, teilt die Polizei mit. Beide Fahrzeuge erlitten schweren Sachschaden. Sowohl der LKW-Fahrer als auch der junge Autofahrer wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurden beide in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.