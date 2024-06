Benzin entzündete sich: Arbeiter (22) erlitt schwere Verbrennungen

Beim Betanken einer Asphaltschneidemaschine im Stadtgebiet von Villach tropfte Benzin auf den heißen Auspuff und entzündete sich. Der 22-jährige Arbeiter erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste mit der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 20:14 / ©5 Minuten

Ein 22-jähriger Arbeiter hat am Montagnachmittag eine Asphaltschneidemaschine betankt, als sich das Benzin plötzlich entzündete, weil es auf den heißen Auspuff tropfte. Dadurch erlitt ein 22 Jahre alter Arbeiter aus Villach schwere Verbrennungen und musste von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden. Durch den Brand wurde auch eine an die Straße angrenzende Hecke beschädigt. Das Feuer konnte von der verständigten Hauptfeuerwache Villach rasch gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.