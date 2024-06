Gratulation: 450 Kärntner Schüler wurden geehrt

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 20:21 / ©LPD Kärnten/Bauer

„Es ist die Bereitschaft, mehr zu tun, als verlangt wird – sich besonders anzustrengen. Und genau das wollen wir heute anerkennen, würdevoll hervorheben und ehren. Ich danke euch, liebe Schülerinnen und Schüler, für euren Einsatz und hoffe, ihr macht weiter so. Eure Leistungen werden gesehen und wertgeschätzt“, so Bildungsreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) im Zuge der Ehrung besonderer schulischer und außerschulischer Leistungen im Konzerthaus Klagenfurt.

Urkunden für verschiedenste Disziplinen

In Summe nahmen 48 Schulen an der feierlichen Zeremonie, moderiert von Marco Ventre, teil. Es waren Volksschulen, Mittelschulen, Allgemeinbildende Höhere Schulen, Berufsbildende Höhere Schulen sowie Fachberufsschulen aus ganz Kärnten. Mehr als 450 Schülerinnen und Schüler fanden sich im Konzerthaus Klagenfurt ein und nahmen die Urkunden entgegen. Fellner überreichte diese gemeinsam mit Bildungsdirektorin Isabella Penz, die die Bemühungen der Schülerinnen und Schüler in den verschiedensten Disziplinen hervorhob. Ebenfalls anwesend waren Landtagsabgeordneter Stefan Sandrieser, Direktorinnen und Direktoren, Lehrerinnen und Lehrer sowie Begleitpersonen.

Teilnehmende Schulen Volksschulen: Poggersdorf, Pörtschach, Treffling, 22 Ponfeld, St. Ursula Klagenfurt, Weißenstein, Völkermarkt-Stadt, Feistritz im Rosental Mittelschulen: International School Carinthia, 5 Wölfnitz, 12 Klagenfurt, Obervellach, Kühnsdorf, Praxismittelschule PH Kärnten, St. Ursula, Althofen, Gegendtal-Treffen, Ferlach, Musikmittelschule Hermagor. Fachberufsschulen: Polytechnische Schule Feldkirchen, PTS Althofen, PTS Völkermarkt, PTS Klagenfurt, Fachberufsschule Tourismus Warmbad Villach – Kärntner Tourismusschule Villach (KTS). Berufsbildende Höhere Schulen: EUREGIO HTBLVA Ferlach, HTL Villach, HAK1 International Klagenfurt, WI´MO Klagenfurt, HLW des Kärntner Caritasverbandes, HTL Mössingerstraße, HAK Spittal/Drau, HTL Wolfsberg, CHS Villach, BAfEP. Allgemeinbildende Höhere Schulen: BORG Hermagor, Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt, Perauymnasium, BG/BRG St Veit, BRG/BORG Wolfsberg, BG/BRG Mössinger, Bundesgymnasium Tanzenberg, BG/BRG für Slowenen – ZG/ZRG za Slovence, BG/BRG St. Martin, BORG Auer von Welsbach, Bachmann Gymnasium, BRG Feldkirchen, BRG Klagenfurt Viktring.

