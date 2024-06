Ron Rabitsch zum neuen SPÖ-Vizebürgermeister in Klagenfurt gewählt

Der 41-Jährige, bisher Zentralbetriebsrat der Kärntner Landeskrankenanstalten (KABEG), tritt die Nachfolge von Philip Kucher (im Herbst 2024, bis dahin geschäftsführend) und Philipp Liesnig an.

Der 41-Jährige, bisher Zentralbetriebsrat der Kärntner Landeskrankenanstalten (KABEG), tritt die Nachfolge von Philip Kucher (im Herbst 2024, bis dahin geschäftsführend) und Philipp Liesnig an.

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 20:28 / ©kk

Der 41-Jährige, bisher Zentralbetriebsrat der Kärntner Landeskrankenanstalten (KABEG), tritt die Nachfolge von Philip Kucher (im Herbst 2024, bis dahin geschäftsführend) und Philipp Liesnig an, der bis zum Herbst 2024 geschäftsführend im Amt bleibt. Die Entscheidung wurde in Anwesenheit von Kärntens SPÖ-Chef Landeshauptmann Peter Kaiser und Bezirksparteichef NR KO Philip Kucher getroffen.

„Werde mit ganzen Herzen für alle Klagenfurterinnen und Klagenfurter da sein“

Ron Rabitsch selbst reagierte überwältigt auf das Vertrauen: „So wie ich bisher mit ganzem Herzen für die 8.000 Kolleginnen und Kollegen in der KABEG da war, werde ich in Zukunft für alle Klagenfurterinnen und Klagenfurter da sein.“ An seiner Seite im Rathaus werden Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) und Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) stehen. Für morgen um 9.30 Uhr hat die SPÖ Klagenfurt eine Pressekonferenz mit Rabitsch angekündigt, bei der gemeinsam mit Bezirksparteivorsitzendem NR Philip Kucher programmatische Ziele und konkrete Pläne für Klagenfurt vorgestellt werden sollen.

„Rücktritt von Liesnig markiert einen Schlussstrich“

Margit Motschiunig, Stadtparteiobfrau der Grünen Klagenfurt, äußerst sich zu dem Führungswechsel: „Ich wünsche Ronald Rabitsch alles Gute in seinen neuen Funktionen als Vizebürgermeister und geschäftsführender Bezirksparteivorstand. Der Rücktritt von Philipp Liesnig markiert einen Schlussstrich unter die turbulenten Zeiten der Klagenfurter Politik, doch das Vertrauen muss erst wieder aufgebaut werden. Es ist entscheidend, rasch an die Arbeit zu gehen und eine solide Grundlage für zentrale Projekte zu schaffen, wie das Hallenbad, das Seniorenwohnheim Hülgerthpark und die Klima- und Personalpolitik. Eine konstruktive Neuausrichtung braucht verlässliche politische Partner. Der Umstand, dass Rabitsch Teil der Chatgruppe war, die zum Rücktritt Liesnigs führte, wirft einen Schatten auf den Neuanfang.“

©KK Zur Neuaufstellung der SPÖ Klagenfurt sagt Margit Motschiunig, Stadtparteiobfrau der Grünen Klagenfurt: „Ich wünsche Ronald Rabitsch alles Gute in seinen neuen Funktionen als Vizebürgermeister und geschäftsführender Bezirksparteivorstand, die viel Verantwortung mit sich bringen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2024 um 20:54 Uhr aktualisiert