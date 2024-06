Einsatz in Wolfsberg: Wohnung in der Innenstadt steht in Flammen

„Aktuell läuft ein Großeinsatz in der Wolfsberger Innenstadt! Details folgen!“, teilt die Feuerwehr Wolfsberg in einem Facebook-Posting mit. Am Montagabend, dem 24. Juni 2024, um 19.38 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Wolfsberg aufgrund eines Wohnungsbrands in die Wolfsberger Innenstadt gerufen. Die Feuerwehr ist mit sechs Fahrzeugen vor Ort. Zum aktuellen Stand sind sowohl die Ursache des Brands als auch mögliche Verletzungen von Personen noch nicht bekannt.

#Update: Person per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

„Aus bisher unbekannter Ursache kam es im Bereich der Küche zu einem Brand, dabei zog sich die wohnhafte Person Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Person wurde von dem ersteintreffenden Atemschutztrupp ins Freie gebracht und umgehend dem Roten Kreuz übergeben. Aufgrund der Verletzungen wurde der Verletzte mittels Hubschrauber ausgeflogen“, heißt es seitens der Feuerwehr Wolfsberg. Die Kameraden der Wehren Wolfsberg, St. Johann und St. Margarethen führten anschließend Nachlöscharbeiten durch. Insgesamt standen die Feuerwehren des mittleren Abschnitts mit 42 Mann und neun Fahrzeugen im Einsatz.

©Leserfoto

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2024 um 22:06 Uhr aktualisiert