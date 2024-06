Wetterumschwung bringt Gewittergefahr nach Österreich

Der Dienstag beginnt in Österreich größtenteils sonnig, mit ersten Wolken an der Alpensüdseite von Osttirol bis ins Südburgenland. Am Nachmittag verdichten sich die Quellwolken landesweit, vor allem im Westen und Süden steigt die Gewitterneigung deutlich. Die Temperaturen erreichen 22 bis 30 Grad, am wärmsten wird es im Osten, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.