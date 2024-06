Bei Forstarbeiten: 30-Jähriger von herabfallenden Ästen getroffen

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 21:45 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Bereits seit 7 Uhr morgens waren drei Forstarbeiter (23, 30 und 52 Jahre alt) aus dem Bezirk Deutschlandsberg im Ortsteil Wiel für ein Holzunternehmen im Einsatz. Gegen 11.30 Uhr fällte der 23-Jährige eine etwa 30 Meter hohe Fichte. Zuvor hatte er sich vergewissert, dass seine Kollegen sich aus dem Gefahrenbereich entfernt hatten, wie die Polizei berichtet.

Ins LKH Graz geflogen

Doch aus bislang unbekannten Gründen begab sich der 30-Jährige dennoch in den Gefahrenbereich und wurde vom Baumwipfel bzw. von den herabfallenden Ästen getroffen. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 12 in das LKH Graz geflogen.