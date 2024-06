Dienstag in Wien: Wiener dürfen sich auf 28 Grad freuen

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 21:54 / ©5 Minuten

Am Dienstag zeigt sich Wien von seiner besten Seite: Der Tag beginnt und bleibt über weite Strecken sehr sonnig. Zwar bilden sich am Nachmittag einige Quellwolken, doch diese bleiben harmlos und beeinträchtigen das schöne Wetter nicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südost, was für eine angenehme Brise sorgt. Die Temperaturen steigen auf angenehme 28 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.