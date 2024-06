Sonniger Dienstag in der Steiermark: Vereinzelte Schauer möglich

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 21:59 / ©5 Minuten

Am Dienstag zieht ein Tiefdruckgebiet über die Steiermark, bringt aber nur zeitweise dichtere Wolken. Trotz möglicher Regenschauer am Morgen im Süden und am Nachmittag über dem westlichen Bergland bleibt das Wetter insgesamt freundlich und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad, bei schwachem bis mäßigem Wind aus östlicher Richtung, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.