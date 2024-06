Sonne kämpft sich durch, Regen im Westen am Dienstag

Gegen Mittag und am Nachmittag lockern die Wolken jedoch etwas auf, wobei sich vereinzelt die Sonne zeigen kann. In den westlichen Landesteilen bleibt es hingegen überwiegend bewölkt, mit zunehmender Wahrscheinlichkeit für Regenschauer am Nachmittag und Abend. Auch im Osten von Kärnten sind am Abend einzelne Regenschauer zu erwarten, die von Süden her ziehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.