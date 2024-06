Kulinarik pur: Schmankerl- und Genussmarkt findet am Faaker See statt

Der Schmankerl- und Genussmarkt am Faaker See findet ab 2. Juli immer dienstags, zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, am Parkplatz vom Campingplatz Arneitz statt.

Veröffentlicht am 24. Juni 2024, 22:18 / ©Tourismusverband Finkenstein am Faaker See

In gemütlicher Atmosphäre können Besucher von 2. Juli bis 20. August 2024, immer dienstags zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, am Parkplatz vom Campingplatz Arneitz kulinarische Leckerbissen, Spezialitäten und Mitbringsel einkaufen. Mit dem vom Tourismusverband Finkenstein am Faaker See organisierten Schmankerl- und Genussmarkt startet am Faaker See eine zweite Marktsaison. Wer also auf der Suche nach Käse, Pestos, Obst, Gemüse sowie Wurst- bzw. Süßwaren ist, ist beim Schmankerl- und Genussmarkt goldrichtig. Heuer präsentiert sich der Markt auch erstmals mit einer Auswahl an Seifen, Cremen, Kosmetika und Kräuter-Produkten.