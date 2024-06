Vom KAC zum VSV: Verteidiger Thomas Vallant spielt jetzt für Blau-Weiß

Thomas Vallant, der aus der Nachwuchsschmiede des KAC stammt, hat sich durch seine harte Spielweise und seine Fähigkeit, sich auch in die Offensive einzuschalten, einen Namen gemacht. Er ist ein Rechtsschütze, der vor allem durch sein starkes Defensivspiel besticht. „Wir sind begeistert, Thomas Vallant in unserem Team begrüßen zu dürfen […] Seine Erfahrung und seine körperliche Spielweise werden unser Team auf jeden Fall bereichern. Wir freuen uns auf die kommende Saison mit ihm“, betont VSV-Headcoach Tray Tuomie.

Vallant über seinen Wechsel zum VSV

Vallant blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Zuletzt spielte er für den EC-KAC in der ICEHL. Zudem hat er in der Alps Hockey League und der EBEL gespielt und seine Vielseitigkeit und Beständigkeit unter Beweis gestellt. „Die Möglichkeit, für den VSV zu spielen, ist eine großartige Herausforderung und Ehre für mich. Die Auswärtsspiele in Villach waren immer ein absolutes Saisonhighlight für mich, deswegen freue ich mich auf das Team, die Fans und die Stadt Villach. Ich werde mein Bestes geben, um gemeinsam mit dem VSV erfolgreich zu sein und freue mich auf die kommenden zwei Jahre“, so Vallant über seinen Wechsel zum VSV.

Verteidiger Layne Viveiros geht

Des Weiteren gibt der VSV bekannt, dass der Klub sich dazu entschieden hat, die Vertragsoption bei Verteidiger Layne Viveiros nicht zu ziehen. „Wir bedanken uns bei Layne für seinen Einsatz und seine Leistungen im VSV-Trikot und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere“, so VSV-Geschäftsführer Martin Winkler.