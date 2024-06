Gasexplosion in Salzburg: Hausbewohner (78) verletzt

Zell am See

Veröffentlicht am 25. Juni 2024, 06:52 / ©Thomas Kaiser

Der 78-jährige Hausbewohner zog sich aufgrund der Explosion Verletzungen am Körper zu. Passanten kamen dem Mann zu Hilfe, führten die Erstversorgung durch und löschten einen Kleinbrand mittels Handfeuerlöscher. Der Verletzte wurde mit dem Alpin Heli 6 in das Unfallklinikum Salzburg geflogen. Die Ursache der Explosion ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Neukirchen am Großvenediger, Mittersill sowie das Rote Kreuz und Notarzt.