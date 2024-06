Tanz und Unterhaltung beim traditionellen Seniorenkirchtag in Klagenfurt

Seit vielen Jahren ist der Seniorenkirchtag in Klagenfurt ein besonderes Highlight.

Am 28. Juni

Seit vielen Jahren ist der Seniorenkirchtag in Klagenfurt ein besonderes Highlight.

Ver√∂ffentlicht am 25. Juni 2024, 06:56 / ¬©Seniorenb√ľro

Am kommenden Freitag ist es wieder so weit: B√ľrgermeister Christian Scheider (Team K√§rnten) und das Seniorenreferat laden zum allj√§hrlichen Seniorenkirchtag ein. Von 11 bis 16 Uhr wird wieder im Europahaus in Klagenfurt gefeiert. „Wir haben heuer ein tolles Programm f√ľr unsere Seniorinnen und Senioren, sie d√ľrfen sich auf einen wunderbaren musikalischen Nachmittag mit vielen Tanzeinlagen freuen“, verr√§t Scheider.

Buntes Programm

Musik gibt es von Hubert Urach und ‚ÄěDie 2 K√§rntner‚Äú. Zus√§tzlich wird die Seniorentanz-Gruppe auftreten, die Ebenthaler Knirpse von der Privatmusikschule Werner Katolnig aus Ebenthal zeigen ebenfalls ihr K√∂nnen. Und das kann sich sehen bzw. h√∂ren lassen: Sie haben bei den heurigen √∂sterreichischen Staatsmeisterschaften f√ľr Steirische Harmonika den Meistertitel bei den kleinsten Bewerbern geholt. Die Musicalweltmeister und nationale Sieger von ‚ÄěTanzkult Austria‚Äú werden ebenfalls zu Gast sein.