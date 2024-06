Speditionen-KV: Dienstag und Mittwoch stehen Warnstreiks an

Am heutigen Dienstag und am morgigen Dienstag kommt es zu Warnstreiks in mehreren Bundesländern.

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen f√ľr die rund 9.000 Arbeiter in den Speditions- und Lagereibetrieben gab es noch keine Einigung. Deshalb werden am 25. und 26. Juni (Dienstag und Mittwoch) in den Bundesl√§ndern Wien, Steiermark, Nieder√∂sterreich, Ober√∂sterreich Salzburg, Tirol und Vorarlberg in √ľber 30 Betrieben Betriebsversammlungen und Warnstreiks jeweils in der Zeit von 9 bis 11 Uhr abgehalten.

In den Streikstunden werden keine LKW be- und entladen

‚ÄěVorerst wird es in den Lieferketten durch die Warnstreiks nur zu leichten Verz√∂gerungen kommen. Es werden etwa in den zwei Streikstunden keine LKW beladen oder entladen. Sollten sich die Arbeitgeber auch nach den Warnstreiks nicht verhandlungsbereit zeigen, k√∂nnten die Dauer und die ‚ÄöTreffsicherheit‚Äė der Streiks kontinuierlich erh√∂ht werden‚Äú, informiert Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Stra√üe in der Gewerkschaft vida.

Arbeitnehmer fordern mehr

Das letzte offizielle Angebot der Arbeitgeberseite liegt nach vier Verhandlungsrunden f√ľr 2024 bei 5,8 Prozent Teuerungsabgeltung bei einer relevanten rollierenden Inflation von 7,8 Prozent. In dem vorgeschlagenen Abschluss f√ľr zwei Jahre sollte 2025 dann noch die Erh√∂hung des Verbraucherpreisindexes (VPI) + 1 Prozent obendrauf abgegolten werden. ‚ÄěUnterm Strich bleibt unsere Forderung nach einer vollen Abgeltung der Teuerung und einer echten Reallohnerh√∂hung 2024 damit unerf√ľllt. Ein Lagerarbeiter beziehungsweise Staplerfahrer verdient im Schnitt gerade einmal 2.000 beziehungsweise 2.200 Euro brutto im Monat. Ein Angebot, das f√ľr die Besch√§ftigten einen Kaufkraftverlust bedeuten w√ľrde, k√∂nnen wir daher nicht annehmen‚Äú, bekr√§ftigt Petritsch.