Glasfaser: Kelag-Connect will weitere Haushalte in Velden erschließen

Bereits in der ersten Ausbaustufe von 2020 bis 2023 wurden knapp 600 Haushalte in Velden mit Glasfaser erschlossen. Dieser Glasfaserausbau wurde im Zuge des Förderprogramms „Breitband Austria 2020“ durch die Kelag-Tochter GNK umgesetzt. Dabei wurden 15,6 Kilometer an Leitungstrassen verlegt und die Marktgemeinde Velden hat rund zwei Millionen Euro investiert. Nun haben die Kelag-Connect und die Gemeinde Velden einen Kooperationsvertrag unterzeichnet, um das Glasfasernetz weiter auszubauen.

Zusammenarbeit wird fortgesetzt

„Der Vertragsabschluss mit Kelag-Connect setzt die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit unserer Marktgemeinde mit der Kelag und ihren Tochtergesellschaften fort. Neben der Strom- und Fernwärmeversorgung von Velden auf Basis von Biomasse übernimmt Kelag-Connect jetzt auch unsere rund vier Kilometer langen Leerverrohrungen“, erläutert Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ). Zusätzlich pachtet und betreibt Kelag-Connect das bestehende Glasfasernetz gemäß den Förderprojektvorgaben weiter und wird es in Velden eigenwirtschaftlich ausbauen.

Weitere 27 Kilometer an Leitungstrassen

„Mit diesem Engagement trägt Kelag-Connect maßgeblich zur Digitalisierung und Vernetzung in der Gemeinde Velden bei. Wir wollen weitere 27 Kilometer Leitungstrassen verlegen und weitere 900 Haushalte erschließen“, so Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. Aktuell läuft die Vorvermarktung in mehreren Teilen der Marktgemeinde Velden. Bei entsprechendem Interesse in den zukünftigen Ausbaugebieten (40 Prozent), wird Kelag-Connect das Glasfasernetz in der Marktgemeinde weiter ausbauen.