Gnadenhof in Grafenstein lädt zu großem Sommerfest

Am 29. Juni findet am Melcherhof ein großes Sommerfest statt.

Am 29. Juni findet am Melcherhof ein großes Sommerfest statt.

„Am 29. Juni laden wir Interessierte ein, sich selbst ein Bild vom Leben am schönen Melcherhof zu machen“, erklärt das Team des bekannten Gnadenhofes in Grafenstein, welches täglich vollen Einsatz zeigt, um den Tieren ein artgerechtes Zuhause zu bieten. Rund 120 Vierbeiner leben dort, darunter neben Pferden, Ponys, Eseln, Schafen und Ziegen auch Lamas, Kaninchen und Schweine.

Abwechslungsreiches Programm

„Wie immer erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Snacks, kühle Getränke und viele tierischen Begegnungen, ebenso wie Informationen über alles, was Mann, Frau und Kind am Melcherhof so erleben können“, so das Team weiter. „Spenden werden an diesem Tag ebenfalls gerne angenommen.“