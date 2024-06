Motorrad-Unglück in Tirol: Lenker (71) stirbt durch Aufprall

Am Montagnachmittag, dem 24. Juni 2024, gegen 16.45 Uhr, fuhr ein 71-jähriger deutscher Motorradfahrer mit seinem 73-jährigen Freund, der ebenfalls mit seinem Motorrad unterwegs war, auf der Planseestraße in Richtung Lindhof. In einer langgezogenen Linkskurve kam der 71-Jährige aus bislang unbekannter Ursache rechtsseitig von der Fahrbahn ab, touchierte einen Straßenleitpflock im Bankett und kam in weiterer Folge ca. 5 Meter unterhalb im angrenzenden Bachbett zu liegen.

Tödliche Kopfverletzungen

Der Lenker wurde im Zuge des Aufpralls gegen die angrenzende Bachbettmauer geschleudert, wodurch er tödliche Kopfverletzungen erlitt. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen durch Ersthelfer und dem ersteintreffenden Notarzt verstarb der Mann an der Unfallstelle. Sowohl der verunfallte Lenker als auch das total beschädigte Motorrad wurden von der freiwilligen Feuerwehr Reutte aus dem Bachbett geborgen. Die Planseestraße musste für die Dauer des Rettungseinsatzes im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr komplett gesperrt werden. Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr Reutte mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, die Rettung mitsamt Notarzt und die Polizei. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die zuständigen Stellen erstattet.