Neutorviertel feiert Eröffnungstage mit buntem Programm

Die Eröffnungstage im Neutorviertel finden am 5. und 6. Juli statt.

Veröffentlicht am 25. Juni 2024, 08:02 / ©5 Minuten

Endspurt im Neutorviertel: die Finalisierung des ersten Bauabschnitts steht an. Bevor aber die Neutorgasse am 8. Juli für alle Verkehrsteilnehmer freigegeben werden soll, wird zu einem Event im Neutorviertel geladen, welches am 5. und 6. Juli ein buntes Programm für Groß und Klein bietet. Angekündigt werden Aktivitäten und Unterhaltungsmöglichkeiten für Menschen jeden Alters: Programm von „La Strada-Graz“, Musik, Modeschauen, Kulinarik der Gastronomen im Neutorviertel sowie Produktpräsentationen der ansässigen Händler.