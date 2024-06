Sommer im Universalmuseum Joanneum: Angebote für Kinder und Jugendliche

Ein buntes Programm erwartet Kinder und Jugendliche in den Sommermonaten in den Häusern des Universalmuseums Joanneum.

In den Sommerwochen bietet das Universalmuseum Joanneum wieder ein vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendliche im Juli und August. Eine Woche Ferienprogramm für alle von 7 bis 11 Jahren wird im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing und an ausgewählten Standorten in Graz und in den Museen in Schloss Stainz (Restplätze verfügbar) angeboten. Der Eintritt in die 20 Museen ist für Besucher unter 19 Jahren kostenlos.

15. bis 19. Juli: Sommerwoche in Grazer Museen

Bei der Sommerwoche in Graz können Kinder dieses Jahr am Montag im Naturkundemuseum Mineralien, Gesteine und Kristalle erforschen. Am Dienstag erkunden die teilnehmenden Kinder im Museum für Geschichte historische Kleidungsstücke und im Volkskundemuseum am Paulustor entdecken sie volkskundliche Schätze und spielen alte Kinderspiele. Am Mittwoch lernen sie versteckte Räume im Kunsthaus Graz kennen und werden im Atelier der Neuen Galerie Graz selbst kreativ. Der Donnerstag wird ein Tag voller historischer Spiele, von der Antike bis ins Barock, in den Prunkräumen im Schloss Eggenberg und im Archäologiemuseum. Am Freitag erleben die Kinder abschließend spannende Experimente und Aktivitäten rund um Wissen, Mensch und Technik im CoSA – Center of Science Activities.

Sammeln und Forschen im Schloss Stainz

Die Sommerwochen im Schloss Stainz beinhalten Besuche im Jagdmuseum, Landwirtschaftsmuseum und Erzherzog Johann Museum. In der ersten Sommerwoche von 6. bis 9. August steht Erzherzog Johann im Fokus, gemeinsam begeben sich die Kinder auf seine Spuren, sammeln, erforschen und dokumentieren. In der zweiten Sommerwoche von 27. bis 30. August entdecken die Kinder im Landwirtschaftsmuseum historische Arbeitsweisen und pflanzen im Museumsgarten Kartoffeln, Mais, Kürbis und Bohnen, die sie zu selbstgemachten Kartoffelchips verarbeiten.

©ÖFM Stübing Im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing können Kinder auch heuer wieder eine Vielzahl handwerklicher Aktivitäten und traditioneller Bräuche selbst ausprobieren.

„Werkeln für Kinder“ im Freilichtmuseum Stübing

Im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing liegt ein Schwerpunkt der Sommerferien auf dem „Werkeln für Kinder“, einer ganzen Reihe von handwerklichen Aktivitäten und Bräuchen zum Ausprobieren. Am 11. Juli 2024 können die jungen Teilnehmer aus alten Stoffresten Handpuppen basteln, die sie nach Anleitung der Kulturvermittler kreativ gestalten und anschließend mit nach Hause nehmen. Eine Woche später, am 18. Juli 2024, wird es handwerklich und erfrischend, wenn die Kinder Boote aus Rinde bauen und diese im Bach schwimmen lassen. Am 8. August 2024 können sie an der Kräuterstation entdecken, wie Kräuter in der Vergangenheit genutzt wurden und spannende Geschichten über deren Einsatz hören. Der 22. August 2024 bietet ein besonderes Highlight: Die Teilnehmer schnitzen Pfeil und Bogen aus Haselstecken und testen ihre Treffsicherheit.

Trautenfels: Schlossgeist Emil gibt exklusive Einblicke

Im Schloss Trautenfels zeigt der Schlossgeist EMIL die Architektur des historischen Gebäudes und führt durch das Landschaftsmuseum, samt geistreichem Frage-Antwort-Spiel und kreativem Grußkarten-Gestalten. Individuelle Termine dafür sind über die Museums-Webseite buchbar.