Theater in der Josefstadt: Marie Rötzer wird erste Frau an der Spitze

Die 56-jährige Österreicherin, Marie Rötzer, wird die neue Direktorin des Theaters in der Josefstadt. Sie setzte sich gegen 22 weitere Bewerber durch und wird damit die erste Frau an der Spitze der Traditionsbühne. Marie Rötzer zeigte sich sehr erfreut über die gute Nachricht. „Ich sehe es als Herausforderung, das zeitgenössische Profil des Theaters weiter zu gestalten“, kündigte sie an. Der Vertrag für die Traditionsbühne wurde für fünf Jahre geschlossen und die Entscheidung fiel einstimmig. Die Mistelbacherin schaut auf eine erfolgreiche Zeit am niederösterreichischen Landestheater zurück. Dort sorgte sie für kluge Inszenierungen und Publikumsrekorde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2024 um 08:42 Uhr aktualisiert