Über Mauer katapultiert: Lenker (56) verlor Kontrolle über sein Auto

Am Montag, dem 24. Juni 2024, gegen 17.30 Uhr fuhr ein 56-jähriger österreichischer Staatsangehöriger mit seinem Auto auf der Olympiastraße im Ortsgebiet von Seefeld. Vom Bahnhof kommend in Richtung Kreuzung zur Leutascherstraße verlor der Lenker die Kontrolle über sein Auto und kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab.

Straßenlaterne touchiert und über Mauer katapultiert

Im Zuge dessen überfuhr er mit seinem Fahrzeug den dortigen Randstein, touchierte eine Straßenlaterne und das Fahrzeug wurde über eine, neben der Fahrbahn befindlichen, Mauer katapultiert. Dabei kollidierte das Auto mit einem hinter der Mauer abgestellten Fahrzeug und schob dieses gegen ein weiteres Auto. Schließlich kippte das Unfallfahrzeug zur Seite und kam auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand.

Alkoholtest brachte positives Ergebnis

Der Unfalllenker zog sich leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zu, an den drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkomattest erbrachte ein positives Ergebnis. Der Lenker wird der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht und der Sachverhalt wird der Staatsanwaltschaft Innsbruck berichtet. Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr Seefeld, die Rettung und die Polizei.

