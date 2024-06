Wendung im Vermisstenfall Arian (6): Landwirt fand Kinderleiche

Arian (6) ist am 22. April 2024, gegen 19.30 Uhr in seinem Heimatsort Elm verschwunden. In der Folge brach eine große Suchaktion vom Zaun, an der sich auch das Team der K-9 Pro Vermisstensuche rund um Wahlkärntnerin Alexandra Grunow beteiligte – 5 Minuten berichtete. Nun nahm der Fall eine dramatische Wendung.

Kinderleiche gefunden

Wie der Kurier berichtet, habe ein Bauer im Zuge von Mäharbeiten den Leichnam eines Kindes entdeckt. Zwar lässt sich die Identität des Kindes noch nicht zweifelsfrei bestätigen, die deutsche Polizei schließt aber nicht aus, dass es sich um den sechsjährigen Buben handeln könnte. Dies soll nun im Zuge einer Obduktion geklärt werden.