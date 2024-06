Emotionaler 500. Einsatz: Geburtshilfe durch Flugretter-Crew

Alles andere als gewöhnlich war der 500. Einsatz von Christophorus 17 in diesem Jahr: Bei einer schwangeren Frau, die gerade zu Besuch bei den Großeltern in Gasen war, setzten überraschend die Wehen ein. Innerhalb kürzester Zeit traf der Notarzthubschrauber am Einsatzort ein. Notarzt Philip Kreuzer und Flugretter Michael Solfellner wurden zu Geburtshelfern und sorgten dafür, dass der kleine Jona sicher in einem Rettungswagen zur Welt kam.

Mutter uns Sohn erfreuen sich bester Gesundheit

Anschließend wurden Mutter und Sohn bei bester Gesundheit ins Krankenhaus Leoben geflogen. „Dieser besondere Einsatz dient als Beispiel für die Professionalität und das Engagement unserer Crew, die immer bereit ist, in Notlagen zu helfen. Wir sind glücklich, dass sowohl Mutter als auch Kind wohlauf sind und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft“, kommentiert Pilot und Stützpunktleiter Thomas Leitold den erfolgreichen Einsatz.