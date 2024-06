Polizeieinsatz in Innsbruck: Cobra stürmt Villa von René Benko

Großer Polizeieinsatz in Innsbruck: Dienstagfrüh kam es in der Villa Benko sogar zu einem Cobra-Einsatz.

Veröffentlicht am 25. Juni 2024, 10:03 / © APA/dpa/Marcel Kusch

Laut Medienberichten, fand Dienstagfrüh in der Villa von René Benko ein Polizeieinsatz statt, wo auch eine Drohne zum Einsatz kam. Die genauen Hintergründe für den Einsatz sind noch nicht bekannt. Offenbar waren zu dem Zeitpunkt auch rund zehn Beamte in der Signa-Zentrale in der Wiener Herrengasse. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2024 um 10:06 Uhr aktualisiert