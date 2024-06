BKS-Chefin Stockbauer geht: Große Gala zum Abschied

Die Veranstalter – die BKS Bank mit Vorstand Nikolaus Juhász – der Stockbauer nachfolgt, blickten zurück auf drei Jahrzehnte mit Herta Stockbauer. Zu Gast war auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ): „Herta Stockbauer repräsentiert auch gesellschaftliche Werte, die sie lebt und in ihren Beruf hat einfließen lassen. So ist die Frauenquote in der BKS durch ihre Umsicht wesentlich gestiegen, hat sie weiters bewiesen, wie wichtig Kunst und Kultur für die Entwicklung eines Standortes sind und hat sie zu Guter Letzt nicht auch durch die Unterstützung sozialer Initiativen ihr Herz sprechen lassen und die Schwächeren in der Gesellschaft nie vergessen.“ Durch die Vorständin unterstützte und unterstützt die BKS Kulturinitiativen wie den Bachmannpreis, den Carinthischen Sommer oder auch das Stadttheater Klagenfurt. Aber auch für „Kärntner in Not“ oder das Hilfswerk hatte und hat die Bank immer offene Ohren.

Stockbauers Engagement wurde gewürdigt

Herta Stockbauer habe als „außergewöhnliche Frau, die BKS mitgestaltet, hat Weichen gestellt und ein sicheres, stabiles, erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Sie hat sich den Herausforderungen, die auf die Bank im Laufe der Jahre zugekommen sind, angenommen und gemeistert. Die BKS hat mit Herta Stockbauer immer Kurs gehalten“, so Juhász. Weiters würdigten auch Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl und IV-Vize-Generalsekretärin Claudia Mischensky die langjährige Arbeit und das Engagement Stockbauers.