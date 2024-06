Brandanschlag auf Obdachlosen in Graz: Fall nimmt plötzliche Wende

Im März erschütterte ein schrecklicher Vorfall in Graz: In der Nacht auf den 23. März wurde ein Obdachloser mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet. Der 52-Jährige schwebte in Lebensgefahr – er erlitt schwerste Brandverletzungen. Ermittler konnten daraufhin einen Tatverdächtigen ausforschen, dieser wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die U-Haft für jenen Mann an, der den Obdachlosen am Grazer Lendplatz angezündet haben soll – es handelte sich um einen 65-jährigen Russen.

©5 Minuten Hier ereignete sich der Brandanschlag im März. ©5 Minuten Blumen wurden an den Ort gelegt, wo sich der tragische Vorfall ereignete.

Tatverdächtiger wieder freigelassen

Laut Berichten der „Steirerkrone“ befindet sich der Verdächtige nun wieder auf freiem Fuß. Er soll nicht der Täter gewesen sein, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Zumindest liegen keine Beweise vor, welche eine Täterschaft bestätigen würden. Das Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Mordes wurde mit Anfang Juni eingestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2024 um 10:18 Uhr aktualisiert