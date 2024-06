Kleinbusse fahren jetzt entlegene Stadtteile in Villach an

Am Foto: Stadtrat Sascha Jabali Adeh, Landesrat Sebastian Schuschnig und Bürgermeister Günther Albel (v.l.)

Veröffentlicht am 25. Juni 2024, 11:14 / ©Montage: Stadt Villach / Olga Bereslavskaya & Karin Wernig

Der mikro-BUS:SI verstärkt ab sofort den öffentlichen Verkehr in Villach. „Mit der zusätzlichen Einführung der kleineren Busse wird unser Angebot jetzt noch flexibler und ist ein weiterer, wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit unserer Stadt“, so Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). In mehreren Etappen werden entlegenere und bisher nicht optimal beziehungsweise gar nicht angebundene Stadtteile mit den mikro-BUS:SIs angesteuert. Sie haben eine Kapazität von bis zu acht Fahrgästen und sind barrierefrei.

780.000 Euro fließen jährlich in das Bus-Zusatzangebot

„Alle Menschen in Villach sollen die Möglichkeit haben, einen hochwertigen öffentlichen Verkehr zu nutzen. Mit dem Mikro-ÖV kommen wir diesem Ziel wieder einen Schritt näher“, betont Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE). Jährlich fließen in das Zusatzangebot 780.000 Euro, 50 Prozent davon werden vom Land gefördert. „Ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr wird immer mehr zum Standortfaktor. Ich freue mich, dass die Stadt Villach den massiven Aufholkurs im ganzen Land aktiv unterstützt und nun auch mit bedarfsorientiertem Mikro-ÖV das Angebot für die Bevölkerung deutlich ausbaut“, erklärt Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).

In diesen Stadtteilen fährt künftig ein mikro-BUS:SI

Die erste Ausbaustufe betrifft die Stadtteile Schütt, Wollanig, Vassach, Heiligengeist und Maria Gail. Hier wird der Linienverkehr mit kleinen Bussen verdichtet beziehungsweise werden neue Linien eingeführt. In Oberwollanig, Unterwollanig, Gritschach, Serai und Kratschach kann per Telefon ein mikro-BUS:SI angefordert werden, der die Fahrgäste dann an einem definierten Haltepunkt abholt und zum Hauptbahnhof oder Hans-Gasser-Platz bringt. Vier kleine Busse stehen für die Transporte zur Verfügung, es gilt der reguläre Fahrpreis sowie das Klima- beziehungsweise Kärnten-Ticket.

Betrieb wird evaluiert

Nach den ersten Erfahrungen im Testbetrieb und je nach Entwicklungen im Regionalverkehr, soll sich dann im Laufe des Jahres zeigen, wo weitere Nachbesserungen sinnvoll sind. Mit der Umsetzung für die kommenden drei Jahre wurde das Busunternehmen „Dr. Richard“ beauftragt.