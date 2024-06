Sicherheitslücke ermöglicht Online-Überwachung – aber wie?

Veröffentlicht am 25. Juni 2024, 11:18 / ©IAIK - TU Graz

Internetnutzer hinterlassen viele Spuren auf Websites und bei Onlinediensten. Dagegen gibt es Maßnahmen wie Firewalls, VPN-Verbindungen oder Browser-Privatmodi, um ein gewisses Maß an Datenschutz zu gewährleisten. Eine neu entdeckte Sicherheitslücke macht es möglich, sämtliche dieser Schutzmaßnahmen zu umgehen: Informatiker vom Institut für Angewandte Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnologie (IAIK) der TU Graz konnten die Onlineaktivitäten von Usern allein durch Geschwindigkeitsschwankungen ihrer Internetverbindung im Detail mitverfolgen. Zum Ausnutzen dieser „SnailLoad“ genannten Sicherheitslücke ist kein Schadcode notwendig, und auch der Datenverkehr muss dazu nicht abgefangen werden. Betroffen sind sämtliche Arten von Endgeräten und Internetverbindungen.

Die Sicherheitslücke „SnailLoad" basiert auf dem Abgleich der Latenzzeiten von Internetverbindungen mit dem Fingerabdruck der Online-Inhalte.

Sämtliche Schutzmaßnahmen könne umgangen werden

So funktionierts

Das Opfer muss lediglich ein einziges Mal direkten Kontakt zum Angreifenden haben – etwa beim Besuch einer Website oder beim Schauen eines Werbevideos – und lädt dabei unbemerkt eine im Grunde harmlose Datei herunter. Weil diese Datei keinerlei Schadcode enthält, wird sie von Sicherheitssoftware nicht erkannt. Das Laden dieser Datei verläuft extrem langsam und liefert dabei dem Angreifenden laufend Informationen zu den Latenzzeiten der Internetverbindung des Opfers. Diese Informationen dienen in weiteren Schritten zur Rekonstruktion von dessen Online-Aktivität.

Latenzschwankungen der Internetverbindung

„Wenn das Opfer nun eine Website aufruft, ein Onlinevideo schaut oder mit jemandem per Video spricht, schwankt die Latenz der Internetverbindung nach einem ganz bestimmten Muster, das abhängig ist von den genutzten Inhalten“, sagt Stefan Gast vom IAIK. Denn alle Online-Inhalte haben einen „Fingerabdruck“: Für den effizienten Versand sind sie in kleine Datenpakete aufgeteilt, die nacheinander vom Server des Hosts an die User geschickt werden. Das Muster aus Anzahl und Größe dieser Datenpakete ist für jeden Onlineinhalt einzigartig – wie ein menschlicher Fingerabdruck. Die Forschenden hatten für Testzwecke vorab die Fingerabdrücke einer begrenzten Zahl von YouTube-Videos und populärer Websites erhoben. Nutzten die Testpersonen diese Videos und Websites, konnten die Forschenden dies durch die korrespondierenden Latenzschwankungen erkennen. „Der Angriff würde aber auch andersherum funktionieren“, sagt Daniel Gruss vom IAIK: „Angreifende messen zuerst das Muster der Latenzschwankungen, wenn ein Opfer im Internet aktiv ist, und suchen anschließend nach Online-Inhalten mit passendem Fingerabdruck.“

Hohe Trefferquote

Beim Ausspionieren von Testpersonen, die Videos schauten, erreichten die Forschenden eine Trefferquote von bis zu 98 Prozent. „Die Erfolgsrate war umso besser, je größer das Datenvolumen der Videos und je langsamer die Internetverbindung der Opfer waren“, sagt Daniel Gruss. Daher sank die Erfolgsquote beim Ausspähen des Besuchs einfacher Websites auf rund 63 Prozent. „Wenn Angreifende ihre Machine-Learning-Modelle mit mehr Daten füttern als wir bei unserem Test, werden diese Werte aber sicher noch steigen“, sagt Daniel Gruss.

Schließung der Sicherheitslücke könnte zu Verzögerungen führen

„Die Sicherheitslücke zu schließen, ist schwierig. Die einzige Möglichkeit wäre, dass Provider die Internetverbindung ihrer Kunden nach einem zufälligen Muster künstlich verlangsamen“, sagt Daniel Gruss. Bei zeitkritischen Anwendungen wie Video-Konferenzen, Live-Streams oder Online-Computerspielen würde dies allerdings zu spürbaren Verzögerungen führen.