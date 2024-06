Feldkirchner wechselt in die deutsche Bundesliga

Nikolas Veratschnig durchlief bei den Wölfen die gesamte Akademie und stieß im Jänner 2022 zu den Profis. Seitdem absolvierte er in zweieinhalb Jahren 76 Spiele für das Wolfsrudel. In dieser Zeit entwickelte er sich unter anderem zu einer festen Größe im U21-Nationalteam des ÖFB und weckte das Interesse von Klubs aus den europäische Topligen. Nun wechselt der gebürtige Feldkirchner in die deutsche Bundesliga zum 1. FSV Mainz 05 und vollendet somit den Ausbildungsweg, den sich der WAC zum Ziel setzt.

Abgang bei den Lavanttaler Wölfen

„Auch wenn es natürlich schade ist, dass Niki den Verein verlässt, sind wir stolz darauf, einen Spieler aus der eigenen Akademie in eine der Top5-Ligen Europas gebracht zu haben. Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe in der deutschen Bundesliga“, so Dietmar Riegler, Präsident des WAC. Nikolas Veratschnig dazu: „Ich möchte mich beim WAC für die Chance, die ich bekommen habe, und das Vertrauen, welches mir entgegengebracht wurde, bedanken. Ich werde meine Zeit in Wolfsberg immer in guter Erinnerung behalten und stets mit vielen schönen Momenten verbinden.“