Nach schwerem Unfall: Fußgängerin (69) verlor nun Kampf um ihr Leben

Mehrere zum Teil schwerverletzte Personen forderten am Samstagnachmittag, den 22. Juni 2024 zwei Verkehrsunfälle auf der LB 54 Wechsel-Bundesstraße in der Steiermark – wir berichteten.

Fußgängerin starb nun aufgrund der schweren Verletzungen

Einer der beiden Verkehrsunfälle ereignete sich in den Abendstunden. Eine 69-jährige Fußgängerin wollte in Pischelsdorf die Fahrbahn überqueren. Zwei ankommende Moped-Lenkerinnen hielten an, doch ein 28-jähriger Rumäne fuhr genau in diesem Moment mit seinem Auto an den Mopeds vorbei und erfasste die Frau. „Diese erlitt schwere Verletzungen und war vor Ort nicht ansprechbar“, erklärte man seitens der Polizei am Sonntag, den 23. Juni. Die Schwerverletzte wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Am heutigen Dienstag, den 25. Juni teilt die Polizei die traurige Nachricht mit: Die Fußgängerin ist ihren schweren Verletzungen erlegen.