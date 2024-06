Spektakuläre Überwältigung eines Einbruches im April – neue Details

Wie bereits berichtet ereignete sich in der Sonntagnacht, 7. April 2024, im Bezirk Weiz ein aufsehenerregender Einbruch in ein Wohnhaus. Damals bemerkte das Opfer (70) den Einbruch und stellte den Verdächtigen (23). Nun sitzt ein weiterer Verdächtiger in Haft.

Weitere Festnahme folgte, Ermittlungen laufen

Die Beamten der Polizeiinspektion St. Ruprecht an der Raab konnten nun einen weiteren Täter, ein 28-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Weiz, ausforschen. Dieser dürfte maßgeblich, Planung der Tat, am Einbruch beteiligt gewesen sein. In akribischer Zusammenarbeit mit weiteren Bezirksstreifen und den Beamten der Einsatzgruppe Straßenkriminalität konnte der Verdächtige an der Wohnadresse mittels Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Graz festgenommen werden. Der 28-Jährige wollte sich zum Einbruch nicht äußern und verweigerte die Aussage. Er wurde in die Justizanstalt Graz – Jakomini eingeliefert. Gegen zwei weitere Männer (23 und 33) wurde ebenfalls ermittelt. Die beiden werden auf freiem Fuß angezeigt.