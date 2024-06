Streit bei Asylunterkunft in Gratkorn – zwei Festnahmen

Veröffentlicht am 25. Juni 2024, 12:27 / ©BMI/Gerd Pachauer

Mehrere Streifen der Polizei begaben sich Sonntagmittag aufgrund eines Notrufes zur Asylunterkunft in Gratkorn (Graz-Umgebung). „Dort angekommen eruierten die Polizisten, dass ein 52-jähriger Ukrainer, einige Stunden zuvor zwei Mitbewohner mit einem Messer bedroht haben soll. Außerdem soll dessen 48-jähriger slowakischer Bekannter, Drohungen gegenüber dieser Personengruppe ausgesprochen haben“, informiert die Polizei.

Beide waren stark alkoholisiert

Der Ukrainer (52) und der Slowake (48) verhielten sich gegenüber den einschreitenden Polizisten aggressiv. Beide mussten schließlich festgenommen werden. Gegen beide Verdächtigen wurde ein Aufenthalts- und Betretungsverbot ausgesprochen. Beide Männer waren zum Zeitpunkt der geführten Amtshandlung schwer alkoholisiert. Während sich der Slowake mittlerweile wieder in Freiheit befindet, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Einlieferung des Ukrainers in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.