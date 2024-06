Axt-Mann: Polizei stoppt 58-Jährigen mit 2,3 Promille

Veröffentlicht am 25. Juni 2024, 13:04 / ©Fotomontage Canva

Am Montagabend wurde die Polizei alarmiert, da ein 58-jähriger österreichischer Staatsbürger mehrere Passanten mit dem Umbringen bedroht und eine Axt bei sich haben soll. Schnell konnte die Wohnadresse des Tatverdächtigen ausgeforscht werden. Er wurde vorläufig festgenommen und die Axt wurde sichergestellt. Ein mit dem 58-Jährigen durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Bei der Vernehmung gab der Mann an, sich an nichts erinnern zu können. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.