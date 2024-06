1,071 Milliarden Euro: Kärntner Baustoffkonzern erhöhte Umsatz

Während die Wirtschaft in Europa 2023 geschwächelt hatte, habe die WIG Wietersdorfer Holding GmbH mit der Strategie der Internationalisierung punkten können. Immerhin verfüge der Konzern mit Sitz in Klagenfurt über 89 Standorte in 47 Ländern, in 110 Ländern betreibt man den Vertrieb. Was die Firma auch noch auszeichne, sei ein breites Portfolio: Zu den Geschäftsfeldern zählen Zement und Beton, Kalk, Industriemineralien, GFK-Rohrsysteme (glasfaserverstärkter Kunststoff, Anmerkung) und thermoplastische Rohrsysteme.

Engagement in Lateinamerika

Ein großer Teil der Umsatzsteigerung sei auf das Geschäft in den USA, beziehungsweise Lateinamerika zurückzuführen, während es in Europa Preissteigerungen durch hohe Energiekosten, Rohstoffpreise und gestiegene Personalkosten gegeben hatte. Diese Steigerungen habe man durch Preiserhöhungen weitergegeben und so den Umsatz in Europa „stabil gehalten“, so die beiden Geschäftsführer. Während andere Geschäftsbereiche gewachsen sind, hatte es bei den Polypropylen-Rohren einen Einbruch gegeben – das wurde mit dem Rückgang in der Baubranche begründet. Die USA ist mittlerweile mit einem Anteil von 18,2 Prozent das umsatzstärkste Land für Wietersdorfer, inklusive Lateinamerika wird mittlerweile ein Viertel des Umsatzes in Amerika gemacht.

Weiteres Potenzial

Und genau dort erwartet man sich noch weiteres Potenzial: Das Wasserversorgungsnetz der USA sei in die Jahre gekommen, es sei im Schnitt 45 Jahre alt, Investitionen stehen an. Ebenso in Lateinamerika: Einer von vier Haushalten hat dort keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, 50 Prozent der Haushalte haben keinen Zugang zu einem Abwassersystem. Was die Trinkwasserversorgung angeht, so sollen in den kommenden Jahren in Lateinamerika mehr als 90 Mrd. Dollar investiert werden, in neue Abwasser-Projekte sollen 150 Mrd. Dollar fließen. Inklusive der nötigen Instandhaltungsprojekte ergibt sich in Lateinamerika ein Marktpotenzial von 350 bis 400 Mrd. Dollar.

Investitionen auch in Österreich geplant

So verfolgt Wietersdorfer das Ziel der CO₂-Neutralität bis zum Jahr 2035. Innerhalb der Gruppe seien 260 Initiativen in Umsetzung, die die Bereiche Dekarbonisierung, Energieeffizienz oder die Optimierung von Transportwegen betreffen. Allein im vergangenen Jahr seien 31 Mio. Euro in die grüne Transformation investiert worden, wie etwa erneuerbare Energieprojekte oder den Einsatz von Recycling-Materialien.

Ausblick

Zu den Herausforderungen für das laufende und kommende Jahr zählt Wietersdorfer eine rückläufige Bauwirtschaft, den Fachkräftemangel, die Überregulierung der europäischen Märkte sowie nach wie vor bestehende Abhängigkeiten von Drittländern, wie etwa China. Auch die hohen Lohnkosten würden Industrieunternehmen unter Druck setzen. Doch trotz allem sei das Unternehmen „stolz auf seine Kärntner Wurzeln“. Man werde sich aber darauf einstellen müssen, Ergebnisse, die in Europa verloren gehen, mit Tätigkeiten außerhalb Europas auszugleichen. (APA / red. 25.6.2024)