Hitlergruß bei Kärntner Regenbogenparade: Jetzt ermittelt Polizei

Vor zehn Tagen fand die diesjährige Pride-Parade in Spittal an der Drau statt und zog ausgehend vom Parkschlößl im Stadtpark durch die Innenstadt. Wie auch schon in den Jahren zuvor war das große Anliegen, queere Sichtbarkeit auch am Land zu schaffen und öffentlich gegen Diskriminierung aufzustehen – 5 Minuten berichtete. Jedoch kam es im Zuge des Demomarsches zu einem unschönen Zwischenfall.

Hitlergruß gezeigt

Laut der Kärntner Krone sollen mehrere Jugendliche den Hitlergruß gezeigt und nationalsozialistische Parolen gebrüllt haben. Eine entsprechende Anzeige liegt auch der Landespolizeidirektion Kärnten vor. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.