Polizei blitzte Autofahrer (19) mit 192 km/h auf der Packer Straße

Polizisten der Landesverkehrsabteilung führten am Freitagvormittag Geschwindigkeitsmessungen in der 70er-Zone entlang der Packer Straße in der Gemeinde Griffen durch. Dabei sauste ein 19-jähriger Autofahrer mit 192 km/h (!) an den Beamten vorbei. Kurz darauf stellte man ihn an seiner Wohnadresse zur Rede. „Dort gab er zu, die Übertretung begangen zu haben“, heißt es seitens der Polizei. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird mehrfach angezeigt. Von einer Beschlagnahmung des Autos sah man ab, da der Wagen nicht ihm gehörte.