Villacher Gebrauchtwagen-Händler in Insolvenz geschlittert

Veröffentlicht am 25. Juni 2024

Die „W&M Autoparadies GmbH“ hat ihren Standort am Bichlweg 9 in Villach und hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2020 mit dem Handel von Gebrauchtwagen aller Art beschäftigt. Spezialisiert hat sich der Gebrauchtwagenhändler auf den An- und Verkauf dieser Autos. Von der Insolvenz ist ein Gläubiger, der den Konkursantrag auch gestellt hat, und keine Dienstnehmer betroffen. Die Verbindlichkeiten betragen rund 60.000, die Aktiva rund 27.300 Euro.

Sanierungsplan wird angestrebt

Zur Insolvenz ist es gekommen, da das Unternehmen sowohl im Gründungsjahr 2020 als auch im Jahr 2021 Corona-bedingt erhebliche Probleme hatte. Die Branche habe nämlich „nahezu überhaupt keine wirtschaftliche Tätigkeit mehr ausüben dürfen“, heißt es im Antrag. Die letzten drei Wirtschaftsjahre seien für die Schuldnerin dann nicht mehr ausreichend gewesen, um den entsprechenden, notwendigen Unterhalt für die beiden Gesellschafter-Geschäftsführer zu erwirtschaften. Der Betrieb soll übrigens fortgeführt werden, angestrebt wird ein Sanierungsplan mit einer 30-prozentigen Quote.