Kärntens Gemeinden in finanziellen Nöten: „Das System ist krank“

Um die angespannte budgetäre Situation der Kärntner Gemeinden zu entschärfen, präsentierte Gemeindereferent Landesrat Daniel Fellner ein weiteres millionenschweres Gemeinde-Hilfspaket. Es ist das dritte Hilfspaket des Landes für die Kärntner Gemeinden in diesem Jahr. „Die Kärntner Gemeinden stehen vor extremen Herausforderungen, die finanzielle Situation ist bei vielen äußerst angespannt. Mit unserem Hilfspaket wollen wir diese nun entschärfen“, so Fellner. Es sei wichtig „jetzt und sofort“ zu handeln, so der Gemeindereferent weiter. Man habe „gemeinsam, intensiv und schließlich auch konstruktiv“ an diesem Maßnahmenpaket gearbeitet, betonte er.

18 Millionen Euro für Kärntens Gemeinden

Das neueste Maßnahmenpaket umfasst rund 18 Millionen Euro, die Kerninhalte umfassen eine Liquiditätsstärkung der Gemeindehaushalte von zwölf Millionen Euro. Zudem kommen rund sechs Millionen Euro durch die Rückerstattungen der Landesumlage 2024. Außerdem wolle man die Gemeinden durch Erleichterungen und Kofinanzierungen dabei unterstützen, die Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) des Bundes abzurufen.

Unmittelbarer Druck soll aus Gemeindearbeit genommen werden

„Mit diesem wichtigen Maßnahmenpaket möchten wir den unmittelbaren Druck aus der Gemeindearbeit nehmen, wissentlich, dass es damit noch nicht getan ist. Die Zukunft wird herausfordernd bleiben“, so der Gemeindereferent. Man wolle, so Fellner weiter, gemeinsam gestärkt aus dieser wirtschaftlichen belastenden Situation herausfinden. Aber, so Fellner, man müsse sich auch im Klaren darüber sein, dass es irgendwo Grenzen gibt: „Das System muss sich ändern, es ist krank. Es kann nicht sein, dass, für Verteilungsprobleme des Bundes immer das Land einspringen muss.“

Situation der Kärntner Gemeinden „extrem dramatisch“

Der Präsident des Kärntner Gemeindebundes, Günther Vallant, sprach von einer mittelfristigen Handlungsunfähigkeit der Gemeinden, gefordert werde aber nicht „das nächste Hilfspaket, sondern eine grundlegende Systemänderung“. Eine Forderung sei die Umstellung auf ein vertikales Verteilungssystem. Städtebund-Obmann Günther Albel pflichtete bei und beschrieb die Situation der Kärntner Gemeinden als „extrem dramatisch“.

Team Kärnten: „Almosenpolitik“

Als „Almosenpolitik“ und „kurzfristige Beruhigungspille“ bezeichnet Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer das präsentierte Paket: „Bei den einzelnen Maßnahmen handelt es sich um keine nachhaltige Hilfe oder Entlastung für die kommenden Jahre. Vielmehr wird nur versucht, sich irgendwie über das heurige Jahr zu retten.“ Köfer pocht auch auf eine transparente Verteilung der Mittel und würde ein Modell bevorzugen, wo auch größere Kommunen, die gut und sparsam wirtschaften, bedacht werden. An einem grundsätzlichen Systemwechsel bei der Finanzierung der Kommunen würde aber kein Weg vorbeiführen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2024 um 16:03 Uhr aktualisiert