Mann stürzt ab: Rettungshubschrauber muss Bergung unterbrechen

Veröffentlicht am 25. Juni 2024, 16:01 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Bei der Überquerung eines Schneefeldes rutschte der 55-Jährige aus, stürzte sich überschlagend ca. 20 Meter ab und prallte gegen einen Felsen. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Eine Begleiterin setzte die Rettungskette in Gang. Nachdem der Rettungshubschrauber die Bergung wetterbedingt unterbrechen musste, stellte die Bergrettung Neustift zwischenzeitlich die Abflugbereitschaft des Verunfallten her. Während einer kurzen Wetterbesserung konnte der Deutsche schließlich doch noch mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in das Krankenhaus Hall geflogen werden.