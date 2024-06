Europameisterschaft: 3D-Bogenschieß-Elite in Bad Kleinkirchheim zu Gast

Bei der Europameisterschaft ist übrigens auch Kärnten durch Martina Kirsch, Jaqueline Schiestl, Verena Kanz und Andreas Schleinzer vertreten. Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser verwies auf den verbindenden Charakter des Sports, der Menschen unterschiedlicher Nationen zusammenbringt und so den länderübergreifenden Austausch fördert. Bürgermeister Matthias Krenn hieß die Bogensportler in Bad Kleinkirchheim willkommen. „Es ist eine Ehre für uns, die Europameisterschaften ausrichten zu dürfen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den Bewerben und genießen Sie die schöne Landschaft in Bad Kleinkirchheim.“

Sportevent generiert eine Wertschöpfung von 4,5 Millionen Euro

Um die Europameisterschaft ausrichten zu können, bedarf es eines 130-köpfigen Helferpools. Pro Wettkampftag sind 80 bis 90 Personen im Einsatz. Das Sportevent bringt 25.000 Nächtigungen in die Region und generiert eine Wertschöpfung von 4,5 Millionen Euro. Beim 3D Bogenschießen wird auf Kunststoff-Tierfiguren geschossen, die an einem Parcours aufgestellt wurden. An jeder Figur darf der Schütze mehrere Pfeile abschießen. An den Figuren gibt es unterschiedliche Trefferzonen, für die Punkte vergeben werden.