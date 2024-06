Unwetterwarnung für Vorarlberg: Starke Regenfälle und Gewitter

Veröffentlicht am 25. Juni 2024, 17:04 / ©Montage Canva

In einem breiten Streifen zwischen Dornbirn und Oberstdorf in Deutschland, einschließlich des Bregenzer Waldes und des Rheintals, kommt es derzeit zu sehr starken Regenfällen, berichtet der Wetterdienst Skywarn Austria. Diese sind mit einer Gewitterlinie verbunden, die sich langsam nach Norden schiebt und akute Überflutungsgefahr mit sich bringt. Innerhalb kurzer Zeit können große Regensummen auftreten, was die Situation besonders gefährlich macht. Zusätzlich zu den starken Regenfällen besteht die Möglichkeit von kleinem Hagel bis zu 2 cm und Sturmböen.