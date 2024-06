Riesenansturm beim Public Viewing am Karmeliterplatz in Graz

Graz erlebt heute Abend Fußballfieber pur: Am Karmeliterplatz in der Grazer Innenstadt hat sich eine wahre Fanmeile formiert, denn um 18 Uhr steht das letzte Gruppenspiel für Österreich an. „Unsre Burschen“ treffen im heutigen Match auf das niederländische Nationalteam. Bereits Stunden vor Anpfiff stehen die Fans in den Startlöchern, um unsre Nationalmannschaft anzufeuern und gemeinsam mit Gleichgesinnten das Spiel zu verfolgen.

©Leserfoto ©Leserfoto ©Leserfoto

Spontan angestimmtes „Pyrotechniklied“ rettete die Stimmung

„Das Warten bei 27 Grad war schon recht anstrengend. Anfangs war die Atmosphäre schon recht aufgeheizt, besonders weil wir alle ordentlich ins Schwitzen kamen“, erzählt eine 5-Minuten Leserin. Doch dann sorgte das spontan angestimmte „Pyrotechniklied“ für einen Stimmungsumschwung und brachte eine willkommene Entspannung in die Menge. „Danach haben wir natürlich lautstark ‚Immer wieder Österreich‘ angestimmt“, fügt sie abschließend hinzu.

©Leservideo |

©Leserfoto ©Leserfoto

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2024 um 17:59 Uhr aktualisiert