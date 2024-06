Seit Dezember vermisst: Jetzt wurde die Leiche gefunden

Anhand der Skiaufstiegsspur konnte die Wegstrecke des Mannes bis zu einem weitläufigen Lawinenkegel im Bereich Rappenkopf auf einer Seehöhe von 2180 Metern nachverfolgt werden. Eine Abfahrtsspur war nicht vorhanden. Nachdem die Abgängigkeit des Mannes am Nachmittag des 23. Dezember 2023 bei der Polizei angezeigt wurde, wurde ein Sucheinsatz gestartet, welcher ergebnislos verlief. Auch in den kommenden Tagen und Wochen wurden zahlreiche planmäßige Sucheinsätze unter Federführung der Bergrettung Innerpitztal, sowie zahlreicher Helfer und der Alpinpolizei unternommen. Mit fortschreitender Schneeschmelze wurden die Sucheinsätze in den letzten Wochen intensiviert. Bei einer Suche am 25. Juni 2024 konnte ein Ausrüstungsteil des Abgängigen und in der Folge die Leiche des Mannes gefunden werden. Der Abgängige wurde von der Bergrettung Innerpitztal und der Alpinpolizei geborgen und mit dem Hubschrauber des Innenministeriums ins Tal geflogen. Eine Obduktion wurde angeordnet.