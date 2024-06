Junger Kärntner holt sich Kanu-Sieg im Mölltal

Am vergangenen Wochenende hat in Flattach im Mölltal (Kärnten) der dritte internationale ECA Junior Slalom Cup der Kanu-Sportler stattgefunden. Geld in der Wochenendwertung der U16 hat sich dabei Max Steinbrenner vom UKC Südalpen aus Nötsch im Gailtal geholt. Das Gesamtranking führt er nach nun sechs von 14 Renntagen weiter an.

Kommende Woche bei der U18-WM dabei

Dabei war der 15-Jährige an beiden Renntagen nicht ganz vorne, zusammengezählt hat er mit den Punkten aber brillieren können und sich den Sieg über das gesamte Wochenende gesehen geholt. Seine Führung im Gesamtranking wird kommende Woche aber wieder schrumpfen, wenn die Kanusportler in Slowenien zu Gast sind. Dann wird er nämlich Österreich als Jüngster im Juniorennationalteam der U18 bei der Weltmeisterschaft vertreten.