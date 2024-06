Zug schleudert Auto in Feld: Lenkerin (72) und Insassin verletzt

Veröffentlicht am 25. Juni 2024, 18:54 / ©Fotolia-pattilabelle

Eine 72-Jährige aus dem Bezirk Ried lenkte am 25. Juni 2024 gegen 9.20 Uhr ein Personentransportfahrzeug entlang der L 1116 von Senftenbach kommend Richtung Forchtenau. Sie hielt das Fahrzeug beim unbeschrankten Bahnübergang in Aurolzmünster an. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Lokführer mit zehn Fahrgästen von Attnang-Puchheim Richtung Schärding. Die Lenkerin übersah den herannahenden Zug und wollte den Bahnübergang übersetzen. Dabei befand sich die Fahrzeugfront bereits auf Höhe des Bahngleises und eine Kollision konnte trotz Notbremsung und akustisches Warnsignal nicht mehr verhindert werden. Dadurch wurde der Pkw ins angrenzende Feld geschleudert. Die Lenkerin und eine Insassin verletzten sich dabei unbestimmten Grades, konnten den Pkw selbstständig verlassen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert.