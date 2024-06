Nach Millionen-Konkurs: Wie geht es mit dem „Almdorf Seinerzeit“ weiter?

Am Landesgericht Klagenfurt wurde heute bezüglich des Almdorfs Seinerzeit verhandelt.

Mehr als 25 Millionen Euro werden bei der Millionen-Pleite des Kärntner Tourismus-Betriebs „Almdorf Seinerzeit“ von über 160 Gläubigern gefordert. Am heutigen Dienstag, den 25. Juni, wurde auch vor Gericht darüber verhandelt. Seitdem die Insolvenz bekannt wurde, ist der Betrieb auch geschlossen.

Aktuell nur Notbetrieb im Almdorf Seinerzeit möglich

Derzeit noch offen sei jedenfalls, ob und wann wieder Betrieb herrschen wird in den beiden Almdörfern und im Hotel in Patergassen (Ebene Reichenau), wie der „ORF“ berichtet. Aktuell ist nicht viel mehr als ein Notbetrieb möglich, ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, sei heute zwar vorgeschlagen worden, wirklich konkret dürfte er aber erst Ende Juli/Anfang August werden.

Sperrt das Almdorf Seinerzeit wieder auf?

Um den Betrieb erfolgreich sanieren zu können, brauche es wohl einen Investor. Sowohl der Sanierungsplan muss damit abbezahlt werden als auch das ältere Almdorf auf Vordermann gebracht werden. Derzeit bestehe laut „ORF“ die Möglichkeit, dass das Almdorf im Herbst wieder aufsperren könne, konkret dürfte es aber wohl erst Ende Juli/Anfang August werden.