AUA-Hagelflieger absolviert ersten Testflug nach Reparatur

Der Airbus A320 der Austrian Airlines (AUA), der am 9. Juni über der Steiermark schwer durch ein Hagelunwetter beschädigt wurde, ist heute zum ersten Testflug nach der Reparatur gestartet, berichtet das Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“. Der Vorfall, bei dem das Flugzeug mit der Kennung OE-LBM in eine Luftnotlage geriet, sorgte für erhebliche Kritik am Verhalten der Piloten. Dennoch konnten der Kapitän und seine Erste Offizierin die Maschine sicher in Wien landen. Der Vorfall wird derzeit untersucht.

Einsatzbereit zur Ferienflugsaison

Kurz vor Mittag hob der Flieger für einen ersten 20-minütigen Testflug ab. Laut Angaben der AUA soll das Flugzeug nun so schnell wie möglich wieder in den kommerziellen Flugbetrieb aufgenommen werden – pünktlich zur Ferienflugsaison. Neben dem Austausch der beschädigten Bauteile wurden die vom Flugzeughersteller vorgeschriebenen Inspektionen durchgeführt. Diese umfassten auch die Triebwerke sowie das gesamte AirData- und Wetterradar-System. Zudem wurden die vorderen Cockpitscheiben komplett ausgetauscht.

Dellen werden später behoben

Die durch die Hagelkörner entstandenen kleinen Dellen auf dem Rumpf wurden vermessen und werden im November bei der nächsten regulären größeren Wartung (Base Maintenance) behoben. Die Reparaturarbeiten wurden in enger Absprache mit dem Hersteller Airbus durchgeführt und von diesem auch autorisiert.